54-jarige vrouw bezweken aan verwondingen na brand in appartement

Antwerpen - Een 54-jarige vrouw is zondagnacht overleden na een brand in haar appartement in de Timmerwerfstraat. Ze werd in levensgevaar naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht, maar daar bezweek ze later die nacht aan haar verwondingen.

Brandweer Zone Antwerpen rukte rond 2 uur zondagnacht uit naar een appartementsgebouw in de Timmerwerfstraat. Daar was een brandalarm in het gebouw afgegaan. Bij aankomst kon de brandweer in eerste instantie niets verdacht opmerken, tot ze op de eerste verdieping rook onder een voordeur zagen uitkomen.

Ze forceerden de voordeur om toegang te krijgen tot het appartement, waar de woonkamer in brand stond. “Het betrof een hevige brand, die onze ploegen wel snel onder controle kregen”, aldus woordvoerder Kristof Geens. De bewoonster van het appartement, een 54-jarige vrouw, lag voor haar sofa bewusteloos op de grond.

“Ze werd geëvacueerd maar werd met zware verwondingen naar het Stuivenbergziekenhuis overgebracht. Daar is ze helaas als gevolg van haar zware verwondingen overleden”, vertelt woordvoerder Sven Lommaert van de Antwerpse politie. Ook de kat van de vrouw overleefde de brand niet.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan. Op het eerste gezicht is er geen kwaad opzet in het spel. Het gerechtelijk labo komt maandag ter plaatse om de exacte omstandigheden van het incident te onderzoeken.

