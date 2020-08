Steven Van Gucht: “Streven naar minder dan 100 besmettingen per dag tegen 1 september”

Het gemiddeld aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België is voor de achtste dag op rij gedaald, zo deelde interfederaal woordvoerder Steven Van Gucht maandag mee op de persconferentie van het Crisiscentrum. In de week van 14 tot en met 20 augustus werden gemiddeld 493,3 besmettingen per dag geregistreerd, ofwel een daling met 15 procent in vergelijking met een week eerder. “Dat aantal moet nog naar beneden tegen dat het schooljaar van start gaat.”

In totaal zijn er in België al 81.936 bevestigde besmettingen met het coronavirus. “De daling blijft hangen rond 15 procent per dag. Dat zou betekenen dat op het moment dat de scholen open gaan, op 1 september, er nog steeds zo’n 400 besmettingen per dag bijkomen”, aldus Van Gucht. Dat is vier keer zoveel als het aantal besmettingen begin juli. Van Gucht wijst erop dat het goed zou zijn als dat aantal tegen het begin van het schooljaar nog daalt, tot minder dan 100 nieuwe besmettingen per dag. Dat is volgens hem haalbaar, als iedereen de komende dagen nog extra aandacht heeft voor de regels om de verspreiding van het virus tegen te gaan, zoals het beperken van de sociale contacten.

Brussel

Het grootste aantal besmettingen bevindt zich nu in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar lag het aantal besmettingen afgelopen week op gemiddeld 126 per dag. Omdat het aantal ongeveer hetzelfde is als de week voordien, lijkt er een plateau bereikt te zijn, want de cijfers dalen niet. In de provincie Antwerpen zet de daling zich wel voort met gemiddeld 111 besmettingen per dag. Het gaat om een daling van 31 procent. In Vlaams-Brabant (+17) en Henegouwen (+18) stijgen de cijfers en in Limburg is er sprake van een stabilisatie. In de andere provincies daalt het aantal geregistreerde besmettingen. Voor een deel zijn die toenames toe te schrijven aan lokale uitbraken in bijvoorbeeld bedrijven of woonzorgcentra. Die kunnen het aantal besmettingen in een gemeente of stad plots laten toenemen.

Overlijdens

Het aantal bijkomende overlijdens stabiliseert. Er stierven op een week tijd gemiddeld 8,6 mensen per dag aan Covid-19. Het totale dodental in ons land staat intussen al op 9.992. Dat zijn er bijna 10.000. Het is nog te vroeg om uitsluitsel te geven of de overlijdens iets te maken hebben met de hittegolf, klonk het op de persconferentie. Daarnaast zijn er de voorbije weken ook uitbraken vastgesteld in enkele woon-zorgcentra, waar verschillende mensen gestorven zijn. Dat heeft ook bijgedragen aan de stijging van de cijfers.

Op dit moment is Sciensano nog gegevens aan het bekijken nadat het Agentschap Zorg en Gezondheid cijfers heeft opgevraagd bij de Vlaamse woonzorgcentra. Vermoedelijk kan het aantal doden nog naar beneden worden bijgesteld, meldt Van Gucht. Op het einde van de week zouden die cijfers beschikbaar zijn.

Ziekenhuisopnames

Tot slot werden op een week tijd gemiddeld 24 mensen per dag in het ziekenhuis opgenomen. In vergelijking met vorige week is dat een daling met 30 procent. De meeste nieuwe opnames gebeuren in Antwerpen en Brussel, maar ook hier zijn er minder opnames.

Op 23 augustus waren 312 ziekenhuisbedden en 87 bedden op de intensieve zorgen ingenomen. Voor de ziekenhuisbedden gaat het om een daling van 7 procent, maar voor de bedden op intensieve zorgen voor een lichte stijging van 1 procent.