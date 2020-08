Veroordeeld tot 7 jaar, maar doodrijder Johanna en Axelle komt vervroegd vrij

Aalst / Maldegem / Haaltert - De bestuurder die in 2015 Axelle (3) en haar moeder Johanna Van Damme (31) uit Maldegem doodreed in de Kwalestraat in Nieuwerkerken komt vervroegd vrij. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen maandag beslist en wordt bevestigd door zijn advocaten.

Cedric C. (24) uit Haaltert was op het moment van de aanrijding dronken en gedrogeerd en pleegde vluchtmisdrijf. Hij werd drie jaar geleden in beroep veroordeeld tot zeven jaar cel waarvan twee met uitstel. Uiteindelijk zat hij anderhalf jaar in de gevangenis en kwam hij vrij met een enkelband.

Foto: bfs

De voorwaarden voor zijn vervroegde vrijlating zijn onder meer het voortzetten van zijn behandeling voor zijn drank- en drugsprobleem en de komende vijf jaar aan het werk blijven. In zijn vonnis voor de beroepsrechter kreeg C. ook al een rijverbod opgelegd.

Zijn advocaten kiezen er omwille van de sereniteit voor om niet te reageren op de vervroegde vrijlating van hun cliënt.

Zondag werd nog in Nieuwerkerken nog een herdenking gehouden voor Axelle en Johanna. “Dat C. vervroegd wil vrijkomen, maakt het extra hard”, zei de familie toen.

