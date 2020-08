Feestje met 15 aanwezigen in mergelgroeven stopgezet

Riemst - Een feestje met vijftien aanwezigen in de mergelgroeven onder het plateau van Caestert is in de nacht van vrijdag op zaterdag stopgezet tijdens een controleactie. De mergelgroeven lopen over de landsgrenzen heen en bevinden zich onder het grondgebied van Kanne (Riemst), Maastricht en Klein Ternaaien (Wezet). “Het betreden van de mergelgroeven kan tot zeer gevaarlijke situaties leiden”, zegt burgemeester Mark Vos (CD&V) van Riemst maandag.

Het illegale ondergrondse feestje vond plaats op Waals grondgebied. Er werd proces-verbaal opgesteld voor een aantal andere personen die de mergelgroeven ondanks een toegangsverbod hadden betreden. “De toegang tot de groeven is omwille van de veiligheid verboden. Door de krachten te bundelen en samen te werken met instanties in het andere landsdeel werken we preventief aan de veiligheid op en onder ons grondgebied. Deze succesvolle samenwerking krijgt zeker een vervolg,” aldus burgemeester Vos.

De controleactie vond plaats tussen 20.30 uur vrijdagavond en 3 uur zaterdagochtend. De actie was opgezet door de politie Bilzen-Riemst-Hoeselt, de gemeente Riemst en de boswachters van het Département Nature en Forêt (Service public de Wallonie). Naast veiligheid zijn het beschermen van het waardevolle, ondergrondse erfgoed en de aanwezige vleermuizenpopulatie een belangrijke drijfveer.