Eurostar legt rechtstreekse treinen in van Amsterdam naar Londen, met stopplaats in Brussel

De Eurostar spoort vanaf eind oktober in beide richtingen rechtstreeks tussen Amsterdam en Londen. Dat maakte de operator van hogesnelheidstreinen maandag bekend.

Al sinds 2018 spoort de Eurostar rechtstreeks van Londen naar Amsterdam, maar in de omgekeerde richting moesten reizigers wel nog overstappen in Brussel-Zuid. Daar moesten ze door de controle om op de Eurostar naar de Britse hoofdstad te stappen.

Maar dat verandert binnenkort. Vanaf 26 oktober voert Eurostar ook twee rechtstreekse ritten per dag uit van Amsterdam naar Londen. Daarvoor zullen voortaan controles worden ingevoerd in Amsterdam-Centraal. De treinen houden ook halt in Rotterdam en Brussel. De volledige reistijd naar Londen bedraagt normaal 4 uur en 9 minuten.

Volgens Eurostar levert de directe verbinding een “aanzienlijke tijdsbesparing” en meer gemak op voor reizigers. Tickets zijn vanaf 1 september te koop vanaf 46 euro voor een enkele rit. Boeken kan vanaf zes maanden voor aanvang van de reis.