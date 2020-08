Nederlandse schoenenketen vanHaren neemt deel van Brantano over

De Nederlandse schoenenketen vanHaren neemt per 1 oktober 43 Brantano-winkels in België over. “VanHaren zet daarmee een belangrijke stap in haar ambities op de Belgische markt”, luidt het in een persbericht. “Na de opening van zestien winkels in de afgelopen drie jaar is dit een grote sprong voorwaarts in de uitbreiding van het winkelnetwerk in België.”

De Nederlandse schoenwinkelketen vanHaren Schoenen, onderdeel van de Duitse groep Deichmann, neemt vanaf 1 oktober 43 Brantano-winkels in België over. Dat melden de curatoren van het failliete modeconcern FNG maandag.

De overeenkomst die de curatoren maandag afgesloten hebben met vanHaren Schoenen, omvat dat de curatoren tot eind september in de overgenomen winkels verder de uitverkoop van de voorraden kunnen organiseren.

Over de verdere modaliteiten en de concrete uitvoering van de overname, zal volgens de curatoren “binnenkort door vanHaren Schoenen verder gecommuniceerd worden”.

Het Nederlandse bedrijf opende de voorbije jaren zestien filialen op de Belgische markt. Onduidelijk is voorlopig hoeveel werknemers van Brantano aan de slag kunnen blijven na de overname.

VanHaren is in Nederland al 90 jaar een grote speler in de schoenenbranche en is op de Nederlandse markt actief met 143 winkels. “Hier kan het hele gezin terecht voor schoenen met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. Met een on-trend eigen collectie, de verkoop van bekende sportmerken en een hoog service level is vanHaren echt onderscheidend. Met de overname van de 40 Brantano-winkels wordt deze succesformule in België verder uitgebreid”, zo staat te lezen in het persbericht.

De details van de overname worden in de komende dagen en weken verder uitgewerkt.