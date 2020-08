Politie waarschuwt voor nieuwe overvaltruc: ‘coronatest aan huis’

“Goedemorgen, wij zijn gestuurd door de overheid om een coronatest af te nemen”. Politiediensten in ons land waarschuwen burgers voor valse verpleegkundigen die zich met die smoes aanbieden bij mensen. Met maar een bedoeling: geld en juwelen stelen.

Onder meer in het Brusselse werden al verschillende slachtoffers gemaakt. Daders bellen aan en stellen zich voor als verplegers.

Ze zijn gestuurd door de overheid om een Covid-19-test af te nemen van de bewoners, zo klinkt het. De gezondheid van de meestal alleenstaanden of bejaarden die ze bezoeken kan hen echter totaal niet schelen. Wel de waardevolle spullen die ze in huis hebben. Want terwijl de ene ‘verpleger’ bezig is met de test, gaat de andere op zoek naar geld en juwelen.

Politie en FOD Volksgezondheid wijzen er op dat er aan huis geen coronatests worden afgenomen. En dat artsen zich zeker niet onverwacht komen aanbellen om zo een test af te nemen. Bovendien dragen zorgverleners beschermende kledij bij zo een test, wat de valse verplegers niet doen.

De politie roept dat ook op om geen ‘artsen of verpleegkundigen’ binnen te laten wanneer ze beweren een coronatest willen afnemen. “Geraken ze toch binnen, controleer dan nadien of ze geen deur of raam hebben opengezet, zodat kompanen nadien kunnen terugkeren om slachtoffers te bestelen”, klinkt het.

Hoeveel slachtoffers er al gemaakt zijn, is niet bekend. Maar de Brusselse politiezones hebben weet van verschillende slachtoffers en hebben daarom ook een waarschuwing uitgestuurd naar alle korpsen.