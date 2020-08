Twee Belgische “huurmoordenaars” aangehouden in Spanje

De Spaanse politie heeft twee Belgen en een Fransman gearresteerd en heeft zo vermoedelijk een huurmoord kunnen verhinderen. Bewoners van de Spaanse exclave Ceuta, aan de Straat van Gibraltar, belden de politie nadat ze getuigen waren geweest van een poging tot ontvoering waarbij ook schoten werden gelost. De daders zijn opgepakt. Wellicht had het slachtoffer grote drugsschulden.

De feiten speelden zich vrijdagavond omstreeks 23.30 uur af in de wijk Benitez in Ceuta, een Spaanse exclave aan de Noord-Afrikaanse zijde van de Straat van Gibraltar. Dat is het smalste stukje oceaan tussen Spanje en Marokko en wordt veelvuldig gebruikt om mensen en drugs te smokkelen naar Europa. In Ceuta laait het drugsgeweld geregeld hoop op en ligt de criminaliteit hoog.

Getuigen zagen vrijdagavond hoe een BMW in de wijk Benitez met hoge snelheid op iemand afreed. Verschillende mannen stapten uit en probeerden het slachtoffer met geweld in hun wagen te duwen. Op dat moment werden er ook verschillende schoten gelost.

De politie was zeer snel ter plaatse en kon het voertuig klemrijden. In de koffer vonden ze een 27-jarige jongeman. Hij was zwaar toegetakeld. Het slachtoffer had enkele rake klappen gekregen met stenen.

Toch probeerden de daders, met de hulp van kompanen, te vluchten. Ze reden daarbij verschillende politievoertuigen aan en probeerden een agent zijn wapen af te nemen.

Wat volgde was een grote zoekactie waarbij onder meer een helikopter werd ingezet. Een aantal verdachten kon worden opgepakt maar een of twee, dat is nog niet duidelijk, daders ontsnapten met een Volkwagen Golf die later werd teruggevonden.

Stenen vol bloed

Naast handschoenen en bikvakmutsen lagen er onder meer twee stenen in die vol bloed hingen en die wellicht gebruikt werden om het slachtoffer rake klappen te geven. En verder drugs en 6.000 euro cash.

De Spaanse politie zegt dat ze vermoedelijk een huurmoord hebben kunnen verhinderen. Dat het met andere woorden de bedoeling was om het slachtoffer te ontvoeren en om te brengen. Volgens Spaanse media zou het slachtoffer grote drugsschulden hebben gehad.

Over de identiteit van de daders is nog niets bekend, maar het gaat om twee Belgen en een Fransman. Ze zitten opgesloten in de gevangenis en zullen later voor de rechter verschijnen.

Wie de opdrachtgevers waren voor de ontvoering en de ‘huurmoord’ wordt nog onderzocht.