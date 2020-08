Zij was een van Trumps trouwste adviseurs, hij is een van zijn grootste criticasters: het echtpaar dat zo verdeeld is als de VS zelf

Zij was een van Donald Trumps trouwste adviseurs, hij een van Trumps grootste Republikeinse tegenstanders. Het echtpaar Kellyanne en George Conway deed al jaren de wenkbrauwen fronsen. Dat dat ooit fout moest lopen, stond in de 50 sterren en 13 strepen geschreven. Maar uiteindelijk was het hun dochter die hen van het politieke toneel heeft weggehaald.