Ook vandaag was het chaos bij Brantano: in deze winkels liep het uit de hand

Te veel klanten, te weinig personeel, problemen aan de kassa’s, geen social distancing... Ook maandag stonden weer lange rijen aan de Brantano-winkels die uitverkoop houden. Een overzicht van waar het misliep.

De chaos was iets minder dan zaterdag, maar ook maandag waren er weer veel kooplustigen opgedaagd. Iedereen wilde genieten van de 75 procent korting en daarbij werden de coronamaatregelen wel eens vergeten. Op sommige plaatsen was het zo erg dat de winkel werd gesloten.

De burgemeester van Waregem liet de Brantano-winkel om 16 uur sluiten omdat er te veel chaos was door de massale opkomst. “De winkel gaat pas weer open als de curatoren kunnen bewijzen dat ze alles veilig kunnen organiseren”, zegt burgemeester Kurt Vanryckeghem. “Er heerste totale chaos en er was niets georganiseerd. De situatie was niet veilig.”

In Beveren sloot burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V) maandagmiddag al de vestiging van Brantano. “De verkoop lokte zoveel geïnteresseerden dat de veiligheid, zeker in tijden van corona, niet kon gewaarborgd worden”, klinkt het.

In het filiaal van Brantano in Ternat heeft de plaatselijke directie besloten om maandagnamiddag de winkel te sluiten na protest van het eigen personeel tegen de hectische toestanden als gevolg van de massa opgedaagde kopers.

Eerder op de dag had burgemeester Michel Vanderhasselt er zelf al mee gedreigd om de winkel te sluiten omdat de mensen in de zeer lange wachtrijen de coronavoorschriften niet respecteerden. Hij eiste dat de directie een extra betaalterminal zou installeren zodat de mensen de winkel sneller konden verlaten en buiten de winkel extra mensen zou inzetten om de wachtrij in het oog te houden.

De Brantano-winkel in Koksijde ging zelfs helemaal niet open. “Zonder enige communicatie van de directie”, zegt burgemeester Marc Vanden Bussche. Er stond nochtans een massa volk aan te schuiven.

Zaterdag werd de winkel in Koksijde al gesloten door de burgemeester omdat het er te druk was en de coronamaatregelen niet werden gevolgd. “De winkel kan pas opnieuw opengaan nadat er duidelijke afspraken worden gemaakt met het lokaal bestuur van Koksijde. Er moeten voldoende inspanningen worden gedaan om de coronamaatregelen te kunnen volgen”, klonk het.

Ook de Brantano-winkel in Torhout bleef maandag gesloten. Oook daar hetzelfde geluid bij burgemeester Kristof Audenaert: “Pas als er duidelijke inspanningen worden gedaan om alles veilig te laten verlopen, kan de winkel weer opengaan.”

Ook de winkel in Roeselare bleef maandagochtend toe, ook al stonden er tientallen klanten aan te schuiven.

Net vandaag raakte bekend dat vanHaren Schoenen, onderdeel van de groep Deichmann, op 1 oktober 43 Brantano-winkels in België over neemt. De uitverkoop kan nog tot eind september doorgaan in de overgenomen winkels.

