Opgepast, roofdier op vrije voeten: “Luis Suárez mag vertrekken bij Barcelona”

Luis Suárez heeft van trainer Ronald Koeman te horen gekregen dat hij mag vertrekken bij FC Barcelona. Volgens diverse Spaanse media kreeg de Uruguayaanse spits op zijn vakantieadres telefonisch die boodschap van de nieuwe hoofdtrainer. De 33-jarige Suárez staat nog een jaar onder contract bij Barcelona.

De voormalige topschutter van FC Groningen, Ajax en Liverpool speelt sinds 2014 voor Barcelona. In 283 wedstrijden maakte Suárez 198 doelpunten.

Na een tegenvallend seizoen zonder prijzen moet Koeman ervoor zorgen dat Barcelona weer successen gaat boeken. De Nederlandse trainer, die zijn functie als bondscoach van Oranje opgaf voor zijn ‘droombaan’ in Camp Nou, kondigde vorige week al aan de selectie te gaan renoveren. Koeman wilde toen niet vertellen van welke spelers hij afscheid wil nemen.

Suárez zei afgelopen weekend dat hij het liefste bij Barcelona wil blijven. “Ik kan nog steeds van grote waarde zijn voor deze club”, aldus de spits, die sinds kort in verband wordt gebracht met een terugkeer naar Ajax maar ook met “andere topclubs” in gesprek zou zijn.

Ook Arturo Vidal, Ivan Rakitic en Samuel Umtiti zouden andere oorden mogen opzoeken van Koeman.

Coutinho (rechts) won dit weekend nog de Chmapions League met Bayern. Foto: AFP

Coutinho hoopt op nieuwe kans bij Barça

De Braziliaanse middenvelder Philippe Coutinho rekent er niet op dat hij komend seizoen nog terugkeert bij Bayern München. “De finale zondag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain was mijn laatste wedstrijd in het shirt van die club”, liet de huurling van FC Barcelona op de Braziliaanse televisie stellig weten.

De 28-jarige Coutinho hoopt vurig op een nieuwe kans in Camp Nou, waar vorige week de Nederlander Ronald Koeman als coach aantrad. “Barcelona is altijd mijn droomclub geweest. Ik heb heel veel zin om terug te gaan. Ik wil gaan schitteren voor Barça.”

Coutinho vierde met Bayern in het afgelopen seizoen de treble: het kampioenschap en de beker in Duitsland en de titel in de Champions League. Hij was wel geen vaste basiskracht. Bayern betaalde vorig jaar een huursom van 8,5 miljoen euro aan Barcelona. De Duitse grootmacht is echter niet van plan om de vastgelegde afkoopsom van 120 miljoen euro voor de Zuid-Amerikaan over te maken.

Het is nog onduidelijk wat de plannen van Koeman zijn met Coutinho, die in januari 2018 een contract tot 2023 ondertekende bij Barcelona. Zijn toenmalige club Liverpool ontving circa 120 miljoen euro voor hem en bedong daarnaast ook nog een aantal lucratieve bonussen.