Een minnares klapt uit de biecht: “Rusteloosheid in mijn lijf. Ik had een tweede leven. En dat zou niet goed aflopen”

“Ik noem het liever een tweede relatie, of satellietrelatie. Of een tweede relatie.” Dat vertelt de bekende relatietherapeute Rika Ponnet op de radio. Ze houdt namelijk niet van het woord ‘overspel’. Ze vindt het te beladen, want je denkt algauw in termen van slachtoffers en daders. Al wil ze daarmee zeker niet minimaliseren wat het doet met mensen. “Maar ik gebruik liever neutralere woorden. Omdat de eerste verbinding met onze partner altijd de basis blijft. Het helpt ook niemand om moraliserend naar overspel te kijken.”