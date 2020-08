Minder dan 100 besmettingen per dag is nog niet voor meteen: “We zitten op een keerpunt”

Minder dan honderd nieuwe besmettingen per dag: daar moeten we naar streven tegen het begin van het schooljaar. Dat zei Steven Van Gucht maandag op de persconferentie. Maar biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven, UHasselt) ziet dat niet meteen gebeuren. “We zitten op een keerpunt. Met de mensen die terugkeren van vakantie riskeer je net weer een stijging.”

Voor de achtste dag op rij is het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen gedaald, tot 493,3 per dag. “De daling blijft hangen rond 15 procent per dag. Als die tendens zich op hetzelfde ritme blijft ...