Het is een rampjaar voor wijnbouwer Filip Decroix. Dag en nacht werkte hij om zijn oogst te beschermen tegen vorst, droogte en regen, en nu gaan dieven aan de haal met 200 kg druiven. “Ze zitten rechtstreeks in mijn portefeuille.”

Wijngoed Zilver Cruys in de Ieperse deelgemeente Boezinge is 3,5 hectare groot en ligt aan een drukbereden weg tussen Ieper en Diksmuide. Toch slaagden dieven er op klaarlichte dag in om maar liefst 200 ...