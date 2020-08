Onderzoekers ontdekken eerste geval van herbesmetting: “Maar we moeten hier nu niet van blijven wakker liggen”

In Hongkong hebben onderzoekers een herbesmetting met het coronavirus vastgesteld. Een 33-jarige man raakte onlangs besmet nadat hij al een keer positief had getest in april, 4,5 maanden geleden. De man vertoonde de tweede keer wel geen symptomen. “Er zal een immuunrespons geweest zijn die een herinfectie niet heeft kunnen beletten, maar wel sterk genoeg was om te voorkomen dat hij ernstig ziek wordt”, zegt viroloog Johan Neyts van de KU Leuven.