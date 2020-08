76 gasten besmet na huwelijksfeest in Frankrijk: “Was in openlucht en coronamaatregelen werden goed opgevolgd”

Na een huwelijksfeest in de buurt van de Franse stad Le Mans hebben 76 gasten positief getest op het coronavirus. Op het huwelijk waren 250 genodigden aanwezig. Of ook de bruid en/of de bruidegom besmet zijn, is niet bekend.

Het bruiloft vond op 8 augustus plaats in de gemeente Milesse, aan de rand van de Franse stad Le Mans in het departement Sarthe. Ongeveer 250 gasten uit heel Frankrijk waren uitgenodigd. Het feest vond in de openlucht plaats en de coronamaatregelen werden zo goed als mogelijk nageleefd, zegt een gemeentelijke ambtenaar.

Vijftien dagen later werden echter 76 coronavirusbesmettingen vastgesteld onder de genodigden. Het begon met eentje, waarop het Regionaal Gezondheidsagentschap (ARS) van de Pays-de-la-Loire via contact tracing alle gasten op het feest contacteerde en hen aanmaande zich te laten testen op Covid-19.

Maandag raakte bekend dat 76 gasten positief hebben getest. Het is niet bekend in welke mate ze ziek zijn en of er besmette personen in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. En of de bruid en de bruidegom onder de positieve gevallen zijn.

Het groot aantal genodigden roept vragen op. Toch was het kersverse paar met alles in orde. Op 22 augustus verplichtte de prefectuur het gebruik van mondmaskers in het gebied Sablé-sur-Sarthe. Voor privé-evenementen, zoals bruiloften, riep de prefectuur op tot voorzichtigheid omdat het aantal besmettingen er licht was gestegen, maar nog altijd ver onder het nationaal gemiddelde bleef. Niets belette het jonge paar dus om te trouwen en een groot feest te geven.

