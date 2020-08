Mondmaskers enkel nog verplicht in binnenstad en op zeedijk

Oostende - De stad Oostende versoepelt het verplicht dragen van een mondmasker. Voortaan zijn mondmaskers in open lucht enkel nog verplicht op de zeedijk en in het historische stadscentrum.

“Omdat de drukste periode van het zomerseizoen voorbij is en het aantal coronabesmettingen in Oostende de laatste weken goed onder controle is”, klinkt het. Het gaat om het gebied afgebakend door de volgende straten: Leopold II-laan, Vindictivelaan, Visserskaai, Zeeheldenplein en Albert I-promenade. Ook het plein voor het treinstation en het stuk van de Natiënkaai voor het station hoort bij deze zone. De bestaande algemene regels om een mondmasker te dragen in winkels of in alle openbare gebouwen van de stad Oostende, dus ook buiten de binnenstad, blijven gelden. Op het strand zijn mondmaskers niet langer verplicht.