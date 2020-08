Regisseur Robbe De Hert op 77-jarige leeftijd overleden

De Antwerpse regisseur Robbe De Hert (77) is overleden. Dat is aan onze redactie bevestigd. Hij was al jaren ziek.

Vlaams regisseur Robbe De Hert is vandaag van ons heengegaan, omringd door zijn naaste familie en vrienden. Dit melden Lou De Hert, zijn zoon en Stan De Hert, zijn broer en Gil Knevels en Ida Dequeecker, zijn intieme vrienden.

Robbe De Hert was een pionier van de Vlaamse film. Hij was medeoprichter (in 1966) en bezieler van Fugitive Cinema, het legendarische Antwerpse filmerscollectief.

In 1980 regisseerde hij“De Witte van Sichem”, gebaseerd op het boek van Ernest Claes. Bijna 600.000 mensen gingen naar de film kijken. In de jaren daarop regisseerde het eeuwige enfant terrible van de Vlaamse film nog onder meer “Brylcream Boulevard” (1995), “Gaston’s War” (1997) en de Elsschot-verfilming “Lijmen/Het Been” (2000). Maar ook onder meer “Zware Jongens” met Gaston en Leo en Blueberry Hill werden door hem geregisseerd.

In talrijke documentaires zoals ‘Le Filet Américain’, ‘Janssen & Janssens draaien een film’ en recent nog ‘Hollywood aan de Schelde’ gaf hij zijn ongezouten mening over mens en maatschappij en de geschiedenis van de Vlaamse film.

Robbe De Hert was ook een spilfiguur in de King Kong, het culturele centrum dat tussen 1972 en 1982 een centrale rol speelde in het progressieve sociale en culturele leven in Antwerpen.

Omwille van COVID 19 vindt het afscheid van Robbe plaats in intieme kring. In 2021 plannen familie en vrienden een herdenking van Robbe en de bijzetting van zijn asse op het ereperk van het Schoonselhof.