Minister Beke toe aan derde rechterhand in jaar tijd: na kritiek op coronabeleid zet kabinetchef stap opzij

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) is al toe aan zijn derde kabinetschef in minder dan een jaar tijd. Katrien Van Kets volgt namelijk Niko Gobbin op, die op eigen vraag een stap opzij zet. Zijn ontslag komt er na een woelige periode door corona.

Niko Gobbin. Foto: BELGA

Gobbin was jarenlang hoofd van de CD&V-studiedienst en een absolute vertrouweling van Beke. Eerder werkte hij ook op het kabinet van toenmalig premier Yves Leterme (CD&V) en was hij directeur van het AZ Sint-Lucas in Gent.

Tijdens de coronacrisis is er veel kritiek gekomen op de aanpak van Beke. Daarbij kwam ook kritiek op de werking van zijn kabinet, dat relatief onervaren is. Beke heeft zijn eigen ontslag kunnen afwenden, maar voor zijn kabinetschef is het genoeg geweest. Hij heeft zelf gevraagd om voortaan gewoon als adviseur op het kabinet te werken.

Opvolger Katrien Van Kets was tot nog toe adjunct-kabinetschef en werkte eerder bij de Christelijke Mutualiteiten. Na Klaartje Theunis en Gobbin wordt zij de derde kabinetschef van Beke op minder dan een jaar tijd.