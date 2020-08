Feesten mocht met zes, maar ze waren met tachtig. Een van hen was de Brexit-baas

Een dag nadat de regering strenge maatregelen had afgekondigd na een nieuwe coronaopstoot, vierde de Ierse elite het jubileum van een exclusieve golfclub. Met tachtig man schoven ze aan, terwijl samenkomsten van meer dan zes mensen verboden waren. Golfgate zorgt voor grote verontwaardiging en politieke onrust op het eiland, maar het schandaal bereikt nu ook de EU. Een van de aanwezigen was Phil Hogan, EU-commissaris voor Handel en spilfiguur in de Brexit-onderhandelingen. De roep om zijn ontslag klinkt steeds luider.