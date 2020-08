Van de tweeling die in Forbes stond, tot de jongste CEO van het land: de weg naar de top van onze jonge ondernemers

Een mooi cv hebben Joyce en Raissa De Haas alvast. Niet iedere 29-jarige heeft met zijn foto in Forbes gestaan, of heeft Heineken als aandeelhouder in zijn bedrijf. Gefundenes Fressen voor Jonge wolven, een nieuwe realityreeks op VTM2 die ons een blik(je) gunt in de wereld van jonge ondernemers.