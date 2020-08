Polen zonder topschutter Robert Lewandowski tegen Nederland in de Nations League

Het Nederlandse elftal heeft op 4 september in de thuiswedstrijd tegen Polen voor de Nations League niets te duchten van topschutter Robert Lewandowski. De trefzekere spits van Bayern München krijgt van bondcoach Jerzy Brzeczek wat langer de tijd om te herstellen van zijn lange en succesvolle seizoen.

Ook Arkadiusz Reca is in de Johan Cruijff ArenA niet van de partij. De verdediger van Atalanta is nog niet helemaal hersteld van een blessure.

Met de winst zondag in de Champions League tegen Paris Saint-Germain (1-0) veroverde Bayern München de treble. Eerder in het seizoen verzekerde de ploeg van trainer Hansi Flick zich van het landskampioenschap en de Duitse beker. De 32-jarige Lewandowski kroonde zich drie keer tot topscorer.

“We hebben samen beslist dat het nu voor hem het beste is om fysiek en mentaal wat langer te rusten na al die vermoeiende wedstrijden”, verklaarde Brzeczek. “Er wacht bovendien opnieuw een intens seizoen, dat eindigt met het EK, dat voor ons heel belangrijk is. Daarom mag Robert nu even rust nemen. Hij blijft natuurlijk wel onze aanvoerder en de hoofdrolspeler in ons team.”