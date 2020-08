Zeventien doden bij ongeval met minibus in Georgië

Archiefbeeld. Foto: Anadolu Agency via AFP

In Georgië is een minibus 80 meter naar beneden gestort. Minstens 17 mensen zijn om het leven gekomen, zo heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in Tbilisi zondag aangekondigd. Drie andere mensen raakten ernstig gewond.

Het ongeval gebeurde in de regio ten noorden van de hoofdstad Tbilisi. Volgens Georgische media was de bus van een reisbureau. De politie is al een onderzoek gestart naar de juiste omstandigheden van het ongeval. Volgens onbevestigde berichten zou de bus gebotst zijn met een ander voertuig.

Door de slechte weersomstandigheden loopt de reddingsoperatie vertraging op. De viceminister van Binnenlandse Zaken is naar de plaats van het ongeval gegaan. President Salome Zoerabisjvili betuigde haar medeleven aan de families van de slachtoffers.