Jongeren graven goudschat op in Israël

Bij opgravingen in Israël hebben jongeren een goudschat ontdekt. De munten waren volgens experts 1.100 jaar geleden begraven en waren nog in perfecte staat.

De jongeren hielpen als vrijwilliger bij opgravingen nabij de stad Javne. Ze deden dat in plaats van hun legerdienst. “Plots zagen we iets schitteren in de zon”, getuigde een van hen.

In een aarden pot, die stukje per stukje werd vrijgemaakt, zaten 425 munten, zo maakten de onderzoekers Liat Nadav-Ziv en Elie Haddad van de Israel Antiquities Authority maandag bekend. “Ze waren in uitstekende staat, alsof ze gisteren pas begraven waren.”

“Het was geweldig”, vertelt een van de vinders, Oz Cohen. “Ik was in de grond aan het graven en zag iets wat op heel dunne bladeren leek. Toen ik nog eens goed keek, zag ik dat het gouden munten waren.”

Muntexpert Robert Kool van de Antiquities Authority zegt dat de munten van puur goud zijn. Hun totale gewicht is ongeveer 845 gram. Ze waren uit de late negende eeuw. In die tijd strekte het Abbasidische kalifaat zich uit van Perzië in het oosten tot Noord-Afrika in het westen, met Bagdad als centrum.

“Degene die de schat destijds heeft begraven, was waarschijnlijk van plan hem later weer op te graven. Het goud kon destijds worden gebruikt om een ??luxe huis te kopen in een van de beste wijken van Fustat, de toen enorm rijke hoofdstad van Egypte”, zei Kool.

Toch was het niet de grootste goudschat die in Israël is ontdekt.

Vijf jaar geleden vonden duikers een grote lading gouden munten. Ze dachten dat ze speelgoedmunten van een spelletje hadden gevonden in het water. Maar het bleken zo’n 2.000 echte gouden muntstukken te zijn die dateerden uit de 10de en 11de eeuw. De waarde is nooit exact bepaald. Wellicht zal dat ook nu niet het geval zijn.