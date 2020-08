Weduwe van man die omkwam in politiecel reageert op wrede beelden: “Rechter probeerde potje toegedekt te houden”

De Kamercommissies Binnenlandse Zaken en Justitie buigen zich morgen over het omstreden politieoptreden in Charleroi in 2018, waarbij de Slovaakse Jozef Chovanec om het leven kwam. Rijkelijk laat, zegt weduwe Henrieta. “De onderzoeksrechter wist ervan en heeft tweeënhalf jaar geprobeerd het potje toegedekt te houden.”

Het was vorige week pas de tweede keer dat Henrieta Chovanec (40) de bewakingsbeelden zag uit de politiecel in de luchthaven van Charleroi. Daarop is te zien hoe haar echtgenoot Jozef Chovanec (38) in ...