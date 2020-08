Het succesrecept na promotie naar 1A: verander vooral niets aan je ploeg

Beerschot staat vandaag helemaal bovenin de Jupiler Pro League met een basisploeg die recht uit 1B komt. Ze treden daarmee in de voetsporen van KV Mechelen, dat vorig seizoen ook zonder uit te pakken op de transfermarkt meteen top zes speelde in 1A. “Verander vooral niets aan je ploeg”, lijkt zo het devies geworden voor promovendi die het goed willen doen. Sportpsycholoog Jef Brouwers en 1B-kenner Jeroen Roppe leggen uit waar die evolutie vandaan komt.

Ze hadden hun huiswerk bij Beerschot graag al klaar gehad voor de start van het seizoen, maar dat ging niet door de onduidelijkheid of ze nu in 1A of 1B zouden uitkomen. En dus zijn nieuwe spelers zoals ...