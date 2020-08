AA Gent beraadt zich over doelman

In afwachting van een vertrek van Thomas Kaminski, die gisteren medische testen aflegde bij Blackburn Rovers, houdt AA Gent nog in beraad of het een nieuwe doelman haalt. De transfervrije Sinan Bolat werd gezien als een logische kandidaat, gezien zijn verleden met Laszlo Bölöni bij Antwerp. De komst van een doelman is op heden echter nog geen prioriteit. Vooralsnog krijgt Davy Roef het vertrouwen, met Colin Coosemans als back-up.