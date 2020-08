CLUBNIEUWS. Abonnees krijgen voorrang bij OHL, Stojanovic op weg terug bij Kortrijk

Drie speeldagen zijn we ver in de Jupiler Pro League. De belangrijkste berichten over onze eerste klasse vindt u huer

Monaco stuurt Musuba naar Cercle

Rechtsbuiten Anthony Musuba wordt voor één seizoen uitgeleend door AS Monaco, dat deze zomer ruim 2,5 miljoen euro betaalde voor de Nederlander. Musuba was vorig seizoen bij NEC goed voor zeven goals en vijf assists. Het was CEO Oleg Petrov die Musaba kon overtuigen dat dit nu de beste stap in zijn carrière is. Musaba was gisteren al in Brugge en traint deze week mee.

Zondag had de groep vrij. Gisteren werd getraind in de namiddag en nieuwkomer Musaba was meteen van de partij. De beloften speelden gisteren om 18 uur in Ruddervoorde, waar ze al hun wedstrijden zullen afwerken, tegen RWDM. De blessure van Mbenza zou meevallen, het zou eerder om een stressfractuur gaan.(kv)

Stojanovic traint binnenkort weer mee

Jovan Stojanovic (Kortrijk) sluit binnen een week weer aan bij de trainingen met de groep, na het scheurtje in de pees van zijn hamstrings. Uit voorzorg zal hij wel pas na de break opnieuw als wedstrijdfit beschouwd worden, aangezien een scheur in de pees rustig aan moet helen om herval te voorkomen. (gco)

Talent Center zoekt terreincommissarissen

AA Gent is voor zijn jeugdopleiding op zoek naar terreincommissarissen die mee instaan voor de organisatie van de thuiswedstrijden op het Buffalo Talent Center. Als terreincommissaris moet je wel steeds beschikbaar zijn op zaterdag (voor- en namiddag) en zondagochtend. Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur sturen naar Dennis Moerman via de clubwebsite. (ssg)

Abonnees krijgen straks voorrang

Op 12 september hoopt OHL weer supporters te mogen ontvangen. In eerste instantie zal er alleen plaats zijn voor abonnees. “We werken een fair systeem uit waarbij elke abonnee evenveel kansen krijgt”, klinkt het.

Voor uitsluitsel over de blessure van Ngawa was het gisterenavond nog te vroeg. De enkel van Malinov zou in orde zijn en Henry zou deze week ook weer aansluiten. (mah)

KV wil Wernersson nu al halen

KV Mechelen is in onderhandeling met IFK Göteborg om de transfer van Viktor Wernersson (25) nu al te laten doorgaan. De Zweedse linksback zou normaal gezien pas in januari transfervrij overkomen, maar zowel de speler als KV verkiezen nu een onmiddellijke overgang. Het Zweedse Expressen meent dat de deal op enkele details na zo goed als afgerond is. (thst)

Het bondsparket vordert drie duels schorsing (waarvan één met uitstel) voor de rode kaart van Mamadou Fall. Charleroi beslist vandaag of het die straf al dan niet aanvaardt. Indien wel, dan mist hij de duels tegen Antwerp en Zulte Waregem.

De Nationale Loterij is de komende vier jaar hoofdsponsor van de hoogste klasse in het vrouwenvoetbal, die Scooore Super League zal heten en vrijdag opnieuw van start gaat.