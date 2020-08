Kopzorg minder voor bondscoach: quarantaine geldt niet voor de Rode Duivels

Al een kopzorg minder voor bondscoach Roberto Martinez. De Rode Duivels ontsnappen aan de Europese quarantaineregels en mogen vrij rondreizen in Europa. Eén uitzondering: Thomas Vermaelen, omdat die in Japan voetbalt.

Het door de coronacrisis ongewone voorbije en komende seizoen zorgen voor problemen bij bondscoach Roberto Martinez, die vandaag zijn selectie bekendmaakt voor de Nations League-interlands in Denemarken (5 september) en tegen IJsland (8 september). Sommige Duivels hebben nog vakantie, anderen zijn (licht) geblesseerd en nog anderen hebben transferbeslommeringen, Daarom is de bondscoach opgelucht dat alvast het quarantaineprobleem opgelost lijkt.

Vorige week werd bij monde van bondsvoorzitter Mehdi Bayat nog luidop gevreesd dat de Rode Duivels die in Engeland spelen van hun clubs niet zouden mogen afzakken naar het oefencentrum in Tubeke. Mensen van het vasteland die naar het Verenigd Koninkrijk reizen, moeten in principe veertien dagen in quarantaine. Zo konden ze dus niet trainen bij hun clubs, die weigerden in dat geval hun spelers af te staan.

Mede door de bemiddeling van de nationale voetbalbonden heeft de UEFA echter een uitzondering verkregen voor professionele sportlui. Omdat die zoveel getest worden, mogen ze wel rondreizen in Europa en het VK. Zelfs naar en van landen die in een rode zone liggen, zoals Denemarken er een is. Dries Mertens was vorige week nog met vakantie op Ibiza, ook al een rode zonde.

Voor spelers die niet in Europa spelen, is dit niet zo evident. Dan gaat het om Thomas Vermaelen, die in Japan bij Vissel Kobe onder contract ligt. Ook zijn reis zonder quarantainerisico wordt nog behandeld. Vermaelen sukkelt wel met een spierblessure.

Even de familie bezoeken?

De voetbalbond wil geen enkel risico nemen en dient een strikt protocol te volgen. Het eerste wat zal gebeuren als de Rode Duivels op dinsdag 1 september verzamelen blazen, is een test op Covid-19. De spelers zullen ook zo veel mogelijk samen blijven. Er wordt nu alleen nog onderzocht of ze de dag na de wedstrijd in Denemarken, op zondag 6 september, na hun terugkeer naar België enkele uren de familie mogen bezoeken. Dat is alleen toegestaan als het coronavrij kan. Bij hun terugkeer zullen ze overigens opnieuw getest worden.