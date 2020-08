Aanklager onderzoekt of Trumps bedrijf over waarde activa loog

Justitie in de staat New York onderzoekt of het bedrijf van de Amerikaanse president Donald Trump over de waarde van zijn activa heeft gelogen om leningen en belastingvoordelen binnen te halen. Aanklager Letitia James zei maandag dat ze actie heeft ondernomen om het bedrijf te dwingen te voldoen aan zeven dagvaardingen, die het tot nu toe heeft genegeerd. Een van die dagvaardingen is gericht tegen Trumps zoon Eric, die ondanks een dagvaarding vorige maand niet kwam opdagen om te worden gehoord.

Het onderzoek is onder meer gericht op transacties rond een van Trumps wolkenkrabbers in Manhattan, een van zijn hotels in Chicago, en een golfclub in Los Angeles, staat in de gerechtelijke stukken. De aanklager, die lid is van de Democratische partij, vertelde dat bijzondere aandacht uitgaat naar een relatief onbekend stuk onroerend goed buiten New York.

Het onderzoek is ingesteld naar aanleiding van uitspraken van Trumps voormalige advocaat Michael Cohen, die in onmin is geraakt met zijn oude baas. Cohen had justitie delen van Trumps boekhouding van 2011 tot 2013 overhandigd. De onderzoekers willen te weten komen of de Trump Organization de waarde van sommige activa heeft overdreven om makkelijker leningen te krijgen, of de waarde van sommige activa heeft gebagatelliseerd om minder belasting te betalen.

“Politieke aanval”

Een advocaat van Trump zegt dat de Trump Organization niks verkeerd heeft gedaan. De klacht van de aanklager over de dagvaardingen waaraan de Trump Organization niet heeft voldaan, is volgens hem een politieke aanval. De klacht is volgens hem bewust op de eerste dag van de Republikeinse conventie ingediend. Volgens de advocaat werkt de Trump Organization “in goed vertrouwen” mee met de openbaar aanklager.