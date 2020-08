Helft van gezinnen met kinderen heeft moeite om rond te komen

De coronacrisis en de grootschalige technische werkloosheid die die met zich meebrengt, vergroten de financiële kloof tussen gezinnen mét kinderen en die zonder. Dat blijkt uit een bevraging van 600 huishoudens door financieel dienstverlener Intrum, schrijft Het Laatste Nieuws.

Met de dure septembermaand in zicht maakt 61 procent van de gezinnen met kinderen zich zorgen over zijn financiële situatie. Bij de Belgen zonder kinderen is dat ‘slechts’ 38 procent.

Voor velen wordt de combinatie van de jaarlijkse kostenpiek met een beduidend lager inkomen een zware dobber. De helft van de gezinnen met kinderen heeft - na het betalen van alle facturen - moeite om het einde van de maand te halen.