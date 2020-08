Advocaat Walter Van Steenbrugge wordt nu zelf gedagvaard

Walter Van Steenbrugge is nu zelf gedagvaard. De advocaat van een van de artsen die vrijgesproken werd op het euthanasieproces, wordt door de generale overste van de Broeders van Liefde beschuldigd van laster, zo meldt De Morgen.

Van Steenbrugge zal op 7 september voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. René Stockman, de generale overste van de rooms-katholieke congregatie Broeders van Liefde, heeft hem gedagvaard omdat Van Steenbrugge zich tijdens en na het proces schuldig zou hebben gemaakt aan laster.

René Stockman. Foto: BELGA

Stockman doelt daarmee onder meer op een preliminaire zitting, waarbij Van Steenbrugge vragen had over de totstandkoming van het proces rond het overlijden van Tine Nys. Vragen die hij ook nog herhaalde na de vrijspraak van zijn cliënt, dokter Joris Van Hove, in een brief aan de Kamer. Daarin vroeg de advocaat om “ongeoorloofde tussenkomsten bij de rechterlijke macht te onderzoeken” en om te kijken of er druk werd gezet door de katholieke kerk.

Stockman beweert volgens de gerechtelijke documenten echter dat Van Steenbrugge “geen enkel bewijs voor die lasterlijke aantijging” kan voorleggen en diende nu een klacht voor laster in. Als Van Steenbrugge schuldig wordt bevonden, riskeert hij zes maanden cel en 1.000 euro boete.

Volgens de advocaat is de klacht “pure intimidatie”. “Ik heb iemand die levenslang riskeerde, verdedigd met alles wat ik had”, zegt hij in De Morgen. “Ik geniet op zo’n moment immuniteit en mag binnen die verdediging zware kritiek uiten.”

Stockman zelf was niet bereikbaar voor commentaar, maar zijn advocaat Jeroen Thieren bevestigde de dagvaarding wel.