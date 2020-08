Man sterft na politieoptreden: Slovaakse ambassade vroeg na drie dagen al uitleg in Brussel

Drie dagen na de uit de hand gelopen arrestatie van Jozef Chovanec schreef de Slovaakse ambassade al over “een ernstig consulair incident op de luchthaven van Charleroi” in een brief aan de FOD Buitenlandse Zaken in Brussel. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. De brief zit in het gerechtelijk onderzoek, net als nog meer mails tussen de FOD Buitenlandse Zaken en het Comité P.

“Door de gespierde arrestatie van jullie ordediensten is meneer Chovanec met levensbedreigende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis Marie Curie. De familie van meneer Chovanec diende al een klacht tegen onbekenden in. De Slovaakse republiek volgt de evolutie van dit betreurenswaardige incident van zeer nabij op. We volgen ook het verdere verloop van de procedure”, klonk het. De brief - op officieel papier met het embleem van Slovakije - is ondertekend op 26 februari 2018. Jozef Chovanec was op dat moment hersendood. Hij overleed de volgende dag in het ziekenhuis.

Daags na het overlijden stuurde een diplomatieke medewerker van de FOD Buitenlandse Zaken een mail naar het Comité P met vraag tot meer uitleg over het incident. “Want onze ambassadeur in Wenen werd geconvoceerd om zich morgennamiddag aan te bieden bij het Slovaakse ministerie van Buitenlandse Zaken in Bratislava. Ik zou u dan ook dankbaar zijn mocht ik enige aanvullende informatie kunnen verkrijgen over het incident”, klinkt het.

“Wij zijn ook verwonderd dat iedereen nu zogezegd van niets weet. Dit was ook geen dossiertje tussen twee landen over iemand met een gebroken teen. Neen, er was een man dood en het politieoptreden werd van in het begin in vraag gesteld”, zegt Ann Van de Steen, de advocate van de weduwe van Chovanec.