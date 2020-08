Nieuwe klacht tegen Boliviaans oud-president Evo Morales voor relatie met minderjarige

Het Boliviaanse ministerie van Justitie onderzoekt nieuwe klachten tegen voormalig president Evo Morales omdat hij een relatie zou hebben gehad met een jong meisje. Zij zou op zestienjarige leeftijd een kind van hem hebben gekregen, kondigde het ministerie maandag aan.

Volgens het ministerie zou de ex-president een relatie gehad hebben met het inmiddels negentienjarige meisje toen ze nog minderjarig was. Vorige week werd Morales al aangeklaagd voor seks met een minderjarige en mensensmokkel, en nu komt daar nog verkrachting bij.

Morales zelf zegt dat de beschuldigingen een poging zijn om de linkse MAS-partij, waarvan hij nog altijd voorzitter is, uiteen te doen vallen.

Lokale media zeggen dat het jonge meisje haar relatie met Morales bevestigd heeft, al zegt ze wel pas een relatie met hem te hebben gehad wanneer ze meerderjarig was.

De 60-jarige Morales leeft momenteel in ballingschap in Argentinië nadat hij in november 2019 onder militaire druk aftrad. De jonge vrouw zou hem daar naar verluidt bezocht hebben. De oppositie en de internationale verkiezingswaarnemers beschuldigden hem van fraude tijdens de presidentsverkiezingen. Eerder werd hij ook al beschuldigd van terrorisme en het financieren van terroristische activiteiten.

Momenteel wordt Bolivia geleid door een interim-regering.