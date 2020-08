Belofteninternational Ramazani verlaat Manchester United voor de Spaanse tweede klasse

Largie Ramazani (19) zet een stapje terug. De flankspeler verlaat Manchester United en gaat in Spanje bij tweedeklasser Almeria voetballen.

Ramazani verkondigde twee maanden geleden dat hij na 3 jaar bij United zou vertrekken.

Ramazani kwam in de jeugd uit bij Anderlecht. Op z’n twaalfde vertrok hij naar Engeland waar hij bij Charlton ging spelen. In 2017 tekende de aanvaller voor Manchester United.

Bij de Engelse topclub maakte hij in november zijn debuut bij de A-ploeg. In de Europa League-wedstrijd tegen Astana mocht hij 6 minuten invallen. Daarnaast kwam hij dit seizoen tot tien doelpunten en twee assist in zestien optredens voor de beloften. In februari speelde hij tegen Luxemburg zijn eerste interland voor de U19 van ons land.