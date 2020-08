Vlaamse lokale besturen voerden nagenoeg alle geplande investeringen ook effectief uit

De lokale besturen in Vlaanderen hebben tussen 2014 en 2019 goed 98 procent van hun geplande investeringen ook effectief uitgevoerd. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). In totaal gaat het om 11,8 miljard euro, goed voor bijna 2 miljard per jaar. “Het toont aan dat onze steden en gemeenten de investeringsmotor van Vlaanderen zijn”, zegt Somers.

De Vlaamse lokale besturen planden in de volledige bestuursperiode 2014-2019 samen 12,1 miljard euro aan investeringen. Daarvan hebben ze er voor 11,8 miljard euro ook effectief uitgevoerd, goed voor een percentage van 98 procent. Traditioneel werd vooral op het einde van de legislatuur nog fors geïnvesteerd: in 2014 werd bijvoorbeeld slechts 52 procent van de geplande investeringen uitgevoerd, terwijl dat in 2019 boven de 220 procent lag.

Vooral mobiliteit kaapt veel centen weg. De Vlaamse lokale besturen investeerden daar bijna een kwart van de budgetten in, voornamelijk voor de heraanleg van wegen. Investeringen in zorg en opvang en cultuur en vrije tijd vervolledigen de top drie, al verschilt de situatie per gemeente. “In de ene gemeente is er bijvoorbeeld al veel groen aanwezig en zijn vooral cultuurinvesteringen nodig. In een andere gemeente zijn er dan weer al veel cultuurverenigingen actief en hebben de inwoners vooral nood aan groene ruimtes en parkjes”, aldus Somers. “De lokale besturen staan het dichtst bij de burger en zijn het best geplaatst om te weten waarin er moet geïnvesteerd worden.”

Het budget dat vanuit Vlaanderen naar de lokale besturen vloeit, werd in het Vlaams regeerakkoord al opgeschroefd, maar Somers pleit ervoor nog meer middelen door te schuiven naar de steden en gemeenten. “In plaats van vanuit Vlaanderen keizer-koster te spelen, moeten we nog veel meer bevoegdheden en financiële middelen doorschuiven naar het lokale niveau. De burger zal het resultaat van deze investeringen duidelijk merken.”