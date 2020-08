Terug naar school: Wat als een klasgenoot of leerkracht positief test? Mogen grootouders kinderen afhalen?

Volgende week gaan onze kinderen weer naar school. Maar hoe zal dat verlopen in tijden van corona? Daar stellen veel ouders zich vragen bij. Het departement Onderwijs zet daarom enkele veelgestelde vragen op een rijtje en geeft een antwoord.

Wat als jouw kind, een kind op school of een leraar besmet is met corona?

Is iemand besmet op school, dan wordt uitgezocht met wie de zieke leerling of leraar contact had. Zo gaat het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) na welke maatregelen genomen moeten worden. Is je kind een hoog risico contact?van de besmette persoon? Dan moet hij of zij?14 dagen thuisblijven. Bij een laag risico contact, mag het naar school blijven gaan. Vanaf 12 jaar moet je kind dan buitenshuis wel een mondmasker dragen en afstand houden.

Als jouw kind ziek wordt op school, wordt het meteen uit de klas gehaald en in een apart lokaal geplaatst tot je je kind kan komen halen en laten testen. Het lokaal en het materiaal waarmee je kind in contact kwam, worden ontsmet.

Het is niet omdat er een uitbraak is, dat daarom de volledige school moet sluiten. Eén van de maatregelen is dat enkel de klas waarin de besmetting optreedt, in quarantaine hoeft te gaan.

Mag je je kind thuishouden van school?

Nee, tenzij met een gegronde reden. Als je kind in quarantaine moet bijvoorbeeld, langdurig ziek is of behoort tot de risicogroep en de arts vindt dat je kind beter thuis les volgt. Blijft je kind zonder gegronde reden thuis, dan wordt het als spijbelaar beschouwd.

Mogen grootouders hun kleinkinderen ophalen?

Ja. Er wordt wel aangeraden dat steeds dezelfde grootouder de kinderen van school ophaalt. Zij moeten, net als ouders, daarbij ook een mondmasker dragen en worden gevraagd niet te blijven praten aan de schoolpoort.

Is er nog opvang op school? En een warme maaltijd?

Ja, er is zowel voor- als naschoolse opvang. De school respecteert daarvoor de nodige veiligheidsvoorschriften over mondmasker, afstand houden, contactbubbels, … Ook internaten blijven open en passen hun werking aan. Zij kregen daarvoor een plan met maatregelen per pandemiefase.

Warme schoolmaaltijden kunnen ook steeds, behalve in fase rood. Dan moeten kinderen hun eigen lunchpakket meebrengen. Kinderen eten per klasbubbel in de refter.

Mag je traktaties meebrengen naar school?

Informeer daarvoor eerst naar de regels van school over traktaties, wat wel en niet kan. Breng je iets mee, dan moet het coronaproof zijn. Maak dan bijvoorbeeld niet zelf cupcakes, maar denk aan alternatieve zoals voorverpakte traktaties of voorgesneden fruit. Dat beperkt het besmettingsgevaar.

Mag je kind nog op uitstap met school? En wat met zwemlessen?

In het basisonderwijs mogen één of meerdaagse uitstappen doorgaan in fase geel (de pandemiefase waarin het onderwijs nu start, nvdr.), in het secundair onderwijs niet. Voor zwem-en praktijklessen geldt: die kunnen doorgaan, behalve in fase rood, op voorwaarde dat de leerlingen in veilige omstandigheden naar het zwembad kunnen.

Andere antwoorden vind je hier.