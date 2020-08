Topadviseur Witte Huis waarschuwt voor te snelle uitrol vaccin, Donald Trump zal het niet graag horen

“We moeten eerst bewijzen dat het veilig én effectief is. En dat is vooralsnog niet het geval.” Met die woorden heeft dokter Anthony Fauci, de topadviseur van het Witte Huis tijdens de coronacrisis, gewaarschuwd voor een te snelle uitrol van een mogelijk vaccin. Fauci lijkt zo de Amerikaanse president Donald Trump (nogmaals) tegen hem in het harnas te jagen.

LEES OOK. De VS gaat voluit voor het ‘mirakelmiddel’ bloedplasma in strijd tegen Covid-19, maar werkt het ook echt? (+)

“De uitrol van een ongetest vaccin vormt niet alleen een risico voor de volksgezondheid, het kan ook de ontwikkeling van andere vaccins bemoeilijken”, zo verklaarde Fauci in een interview met persagentschap Reuters. “Het enige wat je echt niet wil zien, is dat een vaccin een versnelde toelating krijgt voordat ook daadwerkelijk bewezen is dat het werkt.”

Daarmee verwijst Fauci naar de beslissing van de Amerikaanse toezichthouder FDA, die versneld toelating heeft verleend voor het gebruiken van bloedplasma van genezen coronapatiënten als behandeling van Covid-19. Die goedkeuring werd zondag aangekondigd door president Donald Trump. Hij riep de Amerikanen op om zo veel mogelijk plasma te doneren omdat een studie van de Mayo Clinic had aangetoond dat de mortaliteit na een plasmabehandeling met liefst 35 procent zou dalen.

Volgens de Democraten is Trump echter niet zozeer bezig met de volksgezondheid, maar veeleer met politiek gewin. Zij verwijten hem ervan de versnelde uitrol te faciliteren in de hoop voor de verkiezingen in november zijn mindere peilingresultaten nog te keren en de kans op zijn herverkiezing te vergroten. De president zal het interview van Fauci, die de claims van de Democraten kracht lijkt bij te zetten, dus niet graag gelezen hebben.