Geen treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge

Blankenberge - Het treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge is dinsdagochtend onderbroken. Rond 9 uur beschadigde een vrachtwagen de bovenleiding aan een overweg aan de Zeebruggelaan in Blankenberge. Dat is vernomen van een woordvoerster van spoorwegnetbeheerder Infrabel.

De ploegen van Infrabel zijn ter plaatse. Spoorwegmaatschappij NMBS legt een vervangbus in.

Infrabel roept nogmaals vrachtwagenchauffeurs op om hun lading te controleren vooraleer ze een overweg kruisen. Het is deze maand al het derde incident met veel gevolgen voor het treinverkeer. In het eerste semester van dit jaar waren er tien incidenten die in totaal goed waren voor 3.350 minuten vertraging en 194 (deels) afgeschafte treinen. De incidenten van deze maand zijn nog niet meegerekend in die cijfers.