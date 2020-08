Man overleden na schietpartij in Montignies-sur-Sambre

Een man is maandagavond overleden als gevolg van een schietpartij voor zijn woning in Montignies-sur-Sambre (Charleroi). Dat heeft het parket van Charleroi dinsdag bekendgemaakt. Zijn broer wist toevlucht te vinden in een huis. De schutter is nog voortvluchtig.

De feiten speelden zich maandagavond kort voor 22 uur af voor de woning van een van de twee broers, in de rue ‘t Serclaes de Tilly in Montignies-sur-Sambre. Een gemaskerde schutter wachtte er voor de woning en vuurde een eerste keer naar het 47-jarige slachtoffer. Zijn broer werd eveneens in de straat achtervolgd door de verdachte, die meerdere schoten afvuurde zonder doel te treffen.

“De broer van het eerste slachtoffer slaagde erin te vluchten in een huis van een buurtbewoner”, preciseerde procureur Sandrine Vairon.

De schutter is daarna gevlucht. “Hij is nog steeds onbekend en wordt opgespoord”, aldus de parketmagistrate. Het slachtoffer is aan de opgelopen verwondingen overleden.

Er is een onderzoek voor moord en moordpoging geopend. Alle pistes worden momenteel door het parket onderzocht. “Waarom werd het slachtoffer geviseerd, en was de actie ook gericht tegen zijn broer of was hij op het verkeerde moment op de slechte plaats?”