Wielertoerist krijgt lik op stuk na “rotopmerking” over billen van vrouw

Ieper / Poperinge / Vleteren - Toen Ellen Masschelein afgelopen weekend rondliep in Krombeke (Poperinge), riep een passerende wielertoerist haar “een rotopmerking” over haar billen toe. De 35-jarige vrouw uit Westvleteren schreef er een Facebookbericht over en kreeg massale steun.

Het voorval dateert van afgelopen zondag, rond 10.30 uur. Masschelein was aan het wachten om de straat over te steken toen een man - die deel uitmaakte van een groepje wielertoeristen - haar iets toeriep. “Een rotopmerking over mijn billen”, aldus de Ieperse. “Wat het precies was, herhaal ik liever niet.”

Ellen Masschelein. Foto: *

Na het incident schreef Masschelein er een Facebookbericht over. “Neen, ik heb geen maatje 36. Neen, ik heb mezelf niet gemaakt”, zo luidde het. “Ik wou ook dat ik wat magerder was, het is niet iedereen gegeven om slank te zijn, maar volslank kan ook mooi zijn. Ik ben trots op wie ik ben en al wat ik al in mijn leven verwezenlijkte. Ik hoop dat indien je een dochter of kleindochter hebt, ze nooit zo’n opmerking te horen krijgen.”

Het bericht van de Ieperse lokte veel reacties uit. In geen tijd werd het al meer dan 700 keer gedeeld en betuigden tientallen mensen hun steun aan de vrouw. “Niets van aantrekken. Jij bent prachtig als mens en vrouw”, luidt het onder meer. Of nog: “Dit zegt meer over die persoon dan over jou.”