“De strijd wordt bikkelhard en ongezien.” Experts weten genoeg na eerste dag van Republikeinse conventie

Nadat Joe Biden en zijn Democraten een goede beurt hebben gemaakt met hun conventie en voorlopig op kop staan in de peilingen, moesten president Donald Trump en zijn Republikeinen al vanaf de start van hun conventie uit hun pijp komen. De toon was meteen bitsig en negatief, en dat zal volgens Amerikakenners tot de verkiezingsdag niet meer veranderen. “Het wordt een campagne waar we nog lang over zullen napraten.”