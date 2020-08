Hoog bezoek bij Cercle Brugge: trainer Paul Clement ontvangt oude bekende

Even schrikken voor spelersgroep van Cercle Brugge deze ochtend op de training. Niemand minder dan de Franse ex-voetballer Nicolas Anelka kwam Paul Clement even goeiendag zeggen. Het duo kent elkaar van bij hun periode bij Chelsea.

De gewezen Franse international kwam niet zomaar even naar Brugge. Anelka verblijft momenteel in Brussel. Zijn vrouw Barbara Tausia is namelijk een Belgische en zijn 12-jarig zoontje Kais speelt bij de U13 van Anderlecht.

?? ?????????????? ?????????? deze morgen op training! Nicolas Anelka kwam z'n goede vriend Paul Clement in Brugge opzoeken en poseerde graag voor een groepsfoto! #levecercle pic.twitter.com/bit7nP9j5B — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 25, 2020

