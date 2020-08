Lichaam van zestiger teruggevonden in woning, partner voorgeleid

In het Luikse Romsée is zondagnacht het lichaam van een zestiger ontdekt. Het gaat om een verdacht overlijden, meldt het parket van Luik. De partner van het slachtoffer wordt dinsdagmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

Het lichaam van de man werd in de nacht van zondag op maandag ontdekt in een woning in Romsée, bij Fléron in de provincie Luik. De zestiger vertoonde meerdere hoofdwonden.

De partner van het slachtoffer, een vrouw van ongeveer 50 jaar, werd verhoord door de politie. Zij vertelde dat de verwondingen het gevolg waren van een val. Het parket hecht echter weinig geloof aan die verklaringen: de dodelijke verwondingen zouden eerder wijzen op slagen met een onbekend voorwerp.

De vrouw wordt als verdachte beschouwd en wordt in de loop van dinsdagmiddag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.