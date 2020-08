Vriendin van Donald Trump Junior schreeuwt steun voor president uit in opmerkelijke speech

Kimberly Guilfoyle, een voormalig schermgezicht van het uiterst conservatieve Fox en de huidige vriendin van Donald Trump Junior, heeft maandagavond een toespraak gehouden op de Republikeinse Conventie. Op de eerste avond van de vierdaagse conventie verzorgde ze een van de donkerste en meest besproken speeches van de avond. Bekijk in bovenstaande video hoe ze haar steun voor huidig president Trump uitschreeuwt.

Guilfoyle wist dat haar video viraal zou gaan, zeker ook toen ze keihard uithaalde naar de staat Californië, ‘waar de heroïnenaalden in de parken liggen’ (Guilfoyle is de ex-vrouw van Gavin Newsom, de Democratische gouverneur van Californië). Haar vriend Donald Trump Junior kwam daarna aan het woord.

Van hem kregen we geen persoonlijk portret van zijn vader, zoals presidentskinderen doorgaans op conventies komen schetsen. In de plaats verviel Trump Junior in extreme uitspraken – ‘Biden wil nog méér illegalen het land binnenbrengen om de banen van Amerikanen in te pikken’ en simplismen – ‘de Democraten vallen uw vrijheid van gedachte, uw vrijheid van meningsuiting en uw godsdienstvrijheid aan’. Trump Juniors belangrijkste doel was de hardcore Trump-basis verder aanwakkeren, precies zoals hij al vaak met zijn memes op sociale media doet.

LEES OOK. “De strijd wordt bikkelhard en ongezien.” Experts weten genoeg na eerste dag van Republikeinse conventie (+)

bekijk ook

Trump opent Republikeinse conventie: “Alleen bij vervalste verkiezingen kunnen we verliezen”