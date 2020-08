Na eerdere aanslagen opnieuw granaat gevonden in Antwerpen

Antwerpen / Deurne / Borgerhout - In de Van Amstelstraat in het Antwerpse Deurne-Noord is dinsdag een granaat gevonden. Dat bevestigt het parket. Het explosief was intact, de pin zat er nog in. De voorbije dagen vonden er verschillende aanslagen plaats in de buurt, wellicht gelinkt aan het drugsmilieu.

Het was een voorbijganger die het springtuig vond op het trottoir, voor enkele rijhuizen. "Plots stond de straat vol politie, dat was even voor 11 uur”, vertelt buurtbewoner Martijn Mulle. “Iedereen werd aangemaand om naar binnen te gaan en binnen te blijven. We moesten rolluiken en ramen sluiten terwijl DOVO aan het werk was. Pas anderhalf uur later mochten we naar buiten en kon ik eindelijk naar mijn werk vertrekken."

Het zou gaan om hetzelfde type granaat dat eerder dit weekend werd gebruikt bij aanslagen in Deurne en Borgerhout. In de nacht van maandag op dinsdag werd er nog geschoten op een pand in de Gryspeertstraat.

De politie stelde een veiligheidsperimeter in. DOVO kwam ter plaatse om te onderzoeken of het om een echte granaat ging en om in te schatten hoe groot het gevaar was. De ontmijningsdienst nam het ontploffingstuig mee voor verder onderzoek.

Foto: BFM

