Jacky Mathijssen kiest zijn eerste beloftenselectie, met nieuwkomers Antoine Colassin en Charles De Ketelaere

Jacky Mathijssen heeft voor zijn eerste opdracht als nationaal beloftencoach 23 spelers geselecteerd. De Jonge Duivels treffen op dinsdag 8 september in de kwalificaties voor het EK van volgend jaar in Hongarije en Slovenië grote concurrent Duitsland

De wedstrijd gaat door in Leuven en start om 16 uur. België leidt voorlopig in de groep met zeven punten uit vier kwalificatieduels. Duitsland telt zes punten na drie duels. In november vorig jaar ging België in Duitsland met 2-3 winnen.

Mathijssen mocht al meteen afscheid nemen van Jeremy Doku, die door Roberto Martinez bij het A-team werd gehaald. Zijn ploegmakker bij Anderlecht, Antoine Colassin, is er, net als Charles De Ketelaere (Club Brugge), voor het eerst bij bij de beloften. Ook verdedigers Mardochee Nzita en Ahmed Touba en aanvaller Josh Eppiah zijn nieuw.

Zinho Vanheusden zat in de voorselectie van bondscoach Roberto Martinez, maar blijft voorlopig nog even bij de beloften.

De negen groepswinnaars en de vijf beste nummers twee vervoegen gastlanden Hongarije en Slovenië tussen 24 en 31 maart 2021 voor een groepsfase van vier poules met elk vier landen. De vier groepswinnaars en vier runner-ups van die groepsfase kwalificeren zich voor het werkelijke EK, ook in Hongarije en Slovenië (31 mei-6 juni). Dat EK zal in een knock-outsysteem worden afgewerkt. De kwartfinales en halve finales worden gespreid over Hongarije en Slovenië. De finale gaat door in de Sloveense hoofdstad Ljubljana.

Vincent Kompany moet Antoine Colassin ook even afstaan Foto: Photo News

Selectie:

Doelmannen: Mile Svilar (Benfica/Por), Arnaud Bodart (Standard), Gaetan Coucke (KV Mechelen)

Verdedigers: Sebastiaan Bornauw (FC Keulen/Dui), Rocky Bushiri (KV Mechelen), Maxime Busi (Charleroi), Hannes Delcroix (Anderlecht), Thibault De Smet (Stade Reims/Fra), Wout Faes (Stade Reims/Fra), Mardochee Nzita (Perugia/Ita), Ahmed Touba (Club Brugge), Zinho Vanheusden (Standard)

Middenvelders: Francesco Antonucci (Volendam/Ned), Charles De Ketelaere (Club Brugge), Orel Mangala (Stuttgart/Dui), Daouda Peeters (Juventus/Ita), Albert Sambi Lokonga (Anderlecht), Alexis Saelemaekers (AC Milan/Ita)

Aanvallers: Francis Amuzu (Anderlecht), Antoine Colassin (Anderlecht), Josh Eppiah (Leicester City/Eng), Lois Openda (Vitesse/Ned), Mike Trésor Ndayishimiye (Willem II/Ned)