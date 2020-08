Belgische ontsnappingskoning nog maar eens opgepakt

Twee vermeende Belgische huurmoordenaars opgepakt, zo communiceerde het Spaanse gerecht maandag over de arrestatie van twee Belgen in Spanje. Samen met een Fransman hadden ze de man zwaar aangepakt en hem opgesloten in de koffer van hun auto, vermoedelijk met de bedoeling om hem te doden. Een van beide verdachten is absoluut geen onbekende naam voor het gerecht.

De feiten speelden zich vrijdagavond omstreeks 23.30 uur af in de wijk Benitez in Ceuta, een Spaanse exclave aan de Noord-Afrikaanse zijde van de Straat van Gibraltar. Dat is het smalste stukje oceaan tussen Spanje en Marokko en wordt veelvuldig gebruikt om mensen en drugs te smokkelen naar Europa. In Ceuta laait het drugsgeweld geregeld hoog op en is er veel criminaliteit.

Getuigen zagen vrijdagavond hoe een BMW in de wijk Benitez met hoge snelheid op iemand afreed. Enkele mannen stapten uit en ...