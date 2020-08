UEFA gaat als test toeschouwers toelaten in Supercup tussen Bayern München en Sevilla

De Europese Supercup tussen Champions League-winnaar Bayern München en Europa League-winnaar Sevila zal op 24 september in Boedapest bijgewoond worden door een gelimiteerd aantal toeschouwers.

Er wordt gehoopt dertig procent van de Puskas Arena te doen vollopen. Alle andere UEFA-wedstrijden de komende weken zullen nog achter gesloten deuren gespeeld worden.

Voorzitter Aleksander Ceferin gaf aan de Supercup te zien als een soort testcase in coronatijden, waarna de fans ook in andere matchen stilaan terug mogen keren in de stadions.