Jonge wolvin ontsnapt nachtje uit Pairi Daiza

Een jonge wolvin van 3 jaar is er maandagavond in geslaagd te ontsnappen uit het dierenpark Pairi Daiza. Ze heeft de nacht doorgebracht in een bosje buiten het park, maar is intussen door haar verzorgers gezond en wel naar ‘huis’ gebracht.

In de loop van de avond ontdekten medewerkers van Pairi Daiza dat een jonge wolvin haar territorium aan het verlaten was richting een zone van het park die niet toegankelijk is voor het publiek. Een stukje steunmuur was afgesleten door erosie van de Dender, waarvan een zijarm door het wolventerritorium stroomt, en de hevige regenval van de voorbije dagen. De wolvin had aan een scheur van amper 15 centimeter breed voldoende om een stapje in de buitenwereld te kunnen zetten.

Volgens het park werden alle nodige veiligheidsprocedures meteen ingesteld. De breuk werd meteen hersteld en de autoriteiten en lokale politie werden op de hoogte gebracht van de ontsnapping. De jonge wolvin bracht de nacht uiteindelijk door in een bosje op enkele honderden meters van het territorium waar haar soortgenoten verblijven. Vervolgens verplaatste zij – steeds onder toezicht van haar verzorgers – zich naar een open veld naast het park. Daar konden de verzorgers zich weer ontfermen over de jonge wolvin en haar terugbrengen.

Woordvoerder Mathieu Goedefroy beklemtoont dat mensen nooit in gevaar zijn geweest. De teams van Pairi Daiza zijn opgelucht de wolvin in goede gezondheid te hebben kunnen terugbrengen en staan erop iedereen te bedanken die bijgedragen heeft aan de goede afloop. De wolvin behoort de Europese ondersoort en is in die zin familie van de wolven die in ons land ook van nature voorkomen.